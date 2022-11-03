В Академии СГБ прошла научно-практическая конференция по случаю Дня Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 2 ноября в Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялась республиканская научно-практическая конференция "От Победы к Победе, Азербайджан!", посвященная Дню Победы.

Как сообщили в четверг Trend в академии, сначала состоялось возложение венков к установленному на территории академии памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, с глубоким почтением была почтена его память. Затем руководящий состав высших учебных заведений специального назначения и другие участники конференции ознакомились в музее "Шохрат" с экспонатами, отражающими деятельность великого лидера в органах спецслужб, а также с выставкой книг, изданных в академии.

Конференция началась с минуты молчания в память о героических сынах Родины, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал Государственный гимн. На мероприятии, в котором приняли участие руководство и профессорско-преподавательский состав восьми высших учебных заведений специального назначения, участникам был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню Победы.

Начальник Академии имени Гейдара Алиева генерал-майор Аллахверен Исмаилов, выступая на конференции с вступительной речью, подчеркнул, что в результате дальновидной и мудрой политики великого лидера были предприняты практические шаги для всестороннего развития страны, созданы нерушимые основы государственности.

Было отмечено, что 27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала получившую название "Железный кулак" контрнаступательную операцию в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении по всей линии фронта. Славной победой, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, Азербайджан продемонстрировал всему миру свою силу, борьбу армии страны под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева за восстановление исторической справедливости.

На конференции выступили начальник Полицейской академии МВД генерал-майор полиции Джанполад Даанов, начальник Академии ГТК генерал-майор таможни Гулу Новрузов, сотрудники СГБ, удостоенные звания "Герой Отечественной войны". Они рассказали о мужестве и героизме, проявленных нашими солдатами и офицерами на поле боя, а также о том, что в те дни Азербайджан вел борьбу также и в информационной плоскости и глава азербайджанского государства в своих интервью влиятельным зарубежным СМИ доносил правду о происходящем, тем самым разоблачая ложь Армении.

В завершение участники высоко оценили значимость конференции и выразили благодарность руководству СГБ и Академии за организацию мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)