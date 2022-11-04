Назван возможный срок наказания привлеченного к следствию бывшего первого замминистра Эльнура Алиева

БАКУ /Trend/ - Бывший первый замминистра культуры Азербайджана Эльнур Алиев был привлечен к ответственности по статье 179.4 УК АР (хищение в особо крупных размерах) в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Какое наказание предусматривает эта статья?

По информации Trend, статья 179.4 УК предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 14 лет. При легализации денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере предусматривается лишение свободы на срок от семи до 12 лет. В данном случае под "крупной суммой" подразумевается сумма, превышающая 45 тысяч манатов.

Напомним, что ранее в ходе операции СГБ в минкультуры к следствию были привлечены первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, начальник протокольного отдела Кямиль Рзаев, начальник отдела снабжения и имущества министерства Илькин Насибов и другие должностные лица.

Вчера в суде Сабаильского района Баку в отношении начальника отдела снабжения и имущества министерства культуры Илькина Насибова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Также вчера Эльнур Алиев был освобожден от занимаемой должности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)