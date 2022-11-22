В бакинском суде зачитан приговор по уголовному делу председателя партии

БАКУ /Trend/ - Завершено судебное разбирательство по уголовному делу арестованного председателя Партии граждан и развития Али Алиева, обвиняемого в избиении сокамерника в Бакинском СИЗО.

Как сообщает во вторник Trend, приговор был объявлен на процессе под председательством судьи Анара Рзаева в Сабунчинском районном суде.

Али Алиев был признан виновным по предъявленному обвинению и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

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12:05

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по делу арестованного председателя Партии граждан и развития Али Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, на процессе под председательством судьи Анара Рзаева выступил прокурор.

Государственный обвинитель потребовал наказания для обвиняемого в виде четырех лет лишения свободы.

Али Алиев обвиняется в нанесении побоев сокамернику. Председателю партии было предъявлено обвинение по статье 127.2.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью небольшой тяжести - общеопасным способом или с умыслом на хулиганство) Уголовного кодекса.

Отметим, что Али Алиев был приговорен к 6 месяцам лишения свободы в соответствии со статьей 147.1 (клевета) Уголовного кодекса на основании жалобы в порядке особого обвинения полковника-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, выживших при крушении 30 ноября прошлого года во время тренировочных полетов военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана

В последний раз на него был подан иск в суд на основании жалобы бывшего председателя Бинагадинской районной организации ПЕА Рамиза Геюшева.

Али Алиев был признан виновным по статье 148 (оскорбление) Уголовного кодекса и приговорен к 6 месяцам лишения свободы. По совокупности преступлений он был приговорен к 1 году лишения свободы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)