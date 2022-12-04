Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, ночью и вечером в некоторых частях полуострова изморось. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью и днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 777 до 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

Завтра в районах Азербайджана временами дождь, в горных территориях выпадет снег, который будет интенсивнее в основном в северных и восточных районах. Местами будет туман, умеренный восточный ветер.