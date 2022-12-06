ИВ Баку возглавляет рейтинг по решению проблем в рамках заявок на онлайн-платформе Enezaret

БАКУ /Trend/ - Рейтинг по решенным проблем в рамках заявок, зарегистрированных на онлайн-платформе общественного контроля, возглавляет ИВ города Баку.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал представитель компании MG Consulting Гамлет Бабаев в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

По его словам, тройку лидеров замыкают ОАО «Азерсу» и МВД.

«На сегодня общее количество обращений в ИВ города Баку в рамках онлайн-платформы составляет 373, из которых 265 уже удовлетворены», - сказал он.

Бабаев добавил, что общее количество обращений в ОАО «Азерсу» в рамках онлайн-платформы составляет 237.

Отметим, что общее количество обращений на сегодняшний день в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане составило 4 789.

Онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект, реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого правительства в рамках проекта "Гражданское общество за прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию (USAID).

Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.