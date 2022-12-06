БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 307 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 77, вторую - 60, три и более -136, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 34 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 924 396. Первую дозу вакцины получили 5 393 406, вторую - 4 874 541, три и более - 3 392 36, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 089 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)