Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный северо-западный ветер сменится во второй половине дня северо-восточным ветром, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит днем 8-11, ночью - 5-7, в Баку днем 8-10, ночью - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в восточных районах страны возможны осадки. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью 2-7, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-7 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)