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Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)

Общество Материалы 16 декабря 2022 13:09 (UTC +04:00)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)

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ТЕРТЕР/Trend/ -Организован медиа-тур на Хачинчайское и Суговушанское водохранилища.

Как сообщает в пятницу Trend, поездка началась с Хачинчайского водохранилища находящегося в Агдамском районе.

Позже медиа-тур продолжится посещением Сугувушанского водохранилища. Цель данного тура заключается в ознакомлении с ремонтно-восстановительными работами ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" на Хачинчайском водохранилище, на магистральном канале Сугувушанского водохранилища протяженностью 5,2 километра и на левобережной части магистрального канала "Тертер".

Новость обновляется

Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан (ФОТО)
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