Для специалистов, работающих на освобожденных землях Азербайджана, устанавливается единовременное пособие

БАКУ /Trend/ - Для специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях, предусматривается предоставление в течение пяти лет единовременного пособия (один раз в год).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, размер пособия пока не утвержден.

Отметим, что согласно изменениям в закон "О социальных льготах", утвержденным Милли Меджлисом, пунктом 4.0.2.4 статьи 4 закона устанавливается пособие на поддержку первичных материально-бытовых условий специалисту, работающему на освобожденных территориях Азербайджана. В то же время статьей 7.0.14 определяются условия назначения пособия. Так, в соответствии со статьей 21-1 Трудового кодекса Азербайджанской Республики при наличии трудового договора для работы на освобожденных территориях на срок не менее одного года, с 1 января 2023 года будет предоставляться единовременное пособие сроком на 5 лет для поддержки материально-бытовых условий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)