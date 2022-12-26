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Более 16 тысяч инвалидов первой Карабахской войны получили единовременные выплаты

Общество Материалы 26 декабря 2022 11:49 (UTC +04:00)
Более 16 тысяч инвалидов первой Карабахской войны получили единовременные выплаты

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выплачены единовременные выплаты лицам, ставшим инвалидами во время военной службы в годы первой Карабахской войны с 1991 по 1997 год .

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня председатель Фонда Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что единовременные выплаты осуществлены в отношении 16 679 лиц.

"Эти выплаты были произведены 441 лицу из Нахчывана и 1 109 лицам после проверки судебного решения", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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