В Ичеришехер проходит ярмарка "Волшебная крепость" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ичеришехер в Баку при партнерстве Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» проходит ярмарка "Волшебная крепость"(Sehrli qala), организованная Ассоциацией клубов и субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает в понедельник Trend.

На ярмарке продаются продукция и изделия ручной работы более 70 предпринимателей и ремесленников. Так, представлены в основном различные аксессуары, игрушки, изделия ручной работы, предметы декора, продукты питания и текстиля и т.д. Целью ярмарки является поддержка развития микро- и малых предприятий путем расширения их возможностей сбыта продукции. Ярмарка продлится до 17 января 2023 года.

Выступившие на открытии ярмарки председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде и депутат Вугар Искендеров отметили, что такие мероприятия способствуют расширению возможностей продаж МСП, продвижению продукции и услуг МСП среди широкой потребительской аудитории, а также подчеркнули важность расширения связей между поставщиками.

(Перевод: Фидан Мустафаева)