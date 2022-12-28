Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 30 декабря.

Как сообщает в среду Trend, в повестку заседания включены 18 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. О назначении аудитора Счетной палаты Азербайджанской Республики.

2. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (II голосование).

3. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "О нормативных правовых актах" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы "О социальном страховании", "О дипломатической службе" и Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" (третье чтение).

6. Законопроект "О целевых финансовых санкциях" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, законы Азербайджана “О валютном регулировании”, “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”, “О банках”, “Об утверждении Положения о Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией”, “О страховой деятельности”, “Об инвестиционных фондах”, “О рынке ценных бумаг” и “О безналичных расчетах" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах внутренних дел" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в "Положение о Совете по управлению государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденный законом от 29 марта 2002 года № 283-IIQ (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О правилах этического поведения государственных служащих" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, в законы Азербайджана “О защите прав потребителей”, “О государственной пошлине”, “О перечне предметов, недопустимых к обращению в гражданском обороте (изъятых из гражданского оборота)”, “О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаются к обращению на основании специального разрешения (ограниченного гражданского оборота)”, “О ветеринарии”, ”Об охране и эффективном использовании генетических ресурсов культурных растений“ и ”О лицензиях и разрешениях " (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "Об общем образовании" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

18. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

(Перевод: Фидан Мустафаева)