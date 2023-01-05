Завершена прокладка газопровода в село Талыш (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершена прокладка газопровода в освобожденное от оккупации село Талыш, передает Trend со ссылкой на "Азеригаз".

Согласно информации, в соответствии с Планом мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденным распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, в целях газоснабжения в населенных пунктах предусмотрено строительство распределительной газовой сети.

Первой работой в этом направлении стала газификация села Талыш Тертерского района. С 15 декабря начались работы по прокладке подземного газопровода с полиэтиленовыми трубами в село Талыш. Учитывая временные ограничения, работы продолжались и в ночное время суток в двухсменном режиме с привлечением большого количества различной техники и рабочей силы.

В ходе прокладки подземного газопровода, до проведения земляных работ, со стороны ANAMA было обнаружено и обезврежено множество мин по маршруту газопровода. В короткие сроки были завершены строительно-монтажные работы и осуществлено подключение газопровода к источнику газоснабжения. Отметим, что протяженность новопостроенного газопровода составляет 11,1 километра.