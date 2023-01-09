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Заснеженный Баку (Фоторепортаж)

Общество Материалы 9 января 2023 10:33 (UTC +04:00)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - В Баку выпал первый снег.

Как сообщает в понедельник Trend, в результате вторжения холодных воздушных масс на всей территории Азербайджана и в Баку начиная со вчерашнего дня установилась холодная снежная погода, идут интенсивные осадки.

Высота снежного покрова составила в Исмаиллы - 30 см, в Халтане - 21 см, в Губе - 20 см, в Алтыагадже - 16 см, в Лерике - 15 см, в Сарыбаше, Ярдымлы - 14 см, в Шабране - 13 см, в Шеки, Билясуваре - 8 см, в Гусаре - 7 см, в Огузе, Шахбузе, Дашкесане - 5 см, в Гобустане - 4 см, в Садараке – 3 см, в Нахчыване, в Агдере, Гейгеле, Нафталане - 2 см, в Барде, Гейчае, Астаре, Агдаме - 1 см, в Сумгайыте - 8 см, в Баку - 2 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до 2 ºС мороза, в горных районах - до 14-17 ºС мороза, в низменных районах - до 3 ºС ниже нуля.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

Фотограф Trend представляет фото снежного Баку:

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
Заснеженный Баку (Фоторепортаж)
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