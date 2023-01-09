Заснеженный Баку (Фоторепортаж)

БАКУ /Trend/ - В Баку выпал первый снег.

Как сообщает в понедельник Trend, в результате вторжения холодных воздушных масс на всей территории Азербайджана и в Баку начиная со вчерашнего дня установилась холодная снежная погода, идут интенсивные осадки.

Высота снежного покрова составила в Исмаиллы - 30 см, в Халтане - 21 см, в Губе - 20 см, в Алтыагадже - 16 см, в Лерике - 15 см, в Сарыбаше, Ярдымлы - 14 см, в Шабране - 13 см, в Шеки, Билясуваре - 8 см, в Гусаре - 7 см, в Огузе, Шахбузе, Дашкесане - 5 см, в Гобустане - 4 см, в Садараке – 3 см, в Нахчыване, в Агдере, Гейгеле, Нафталане - 2 см, в Барде, Гейчае, Астаре, Агдаме - 1 см, в Сумгайыте - 8 см, в Баку - 2 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до 2 ºС мороза, в горных районах - до 14-17 ºС мороза, в низменных районах - до 3 ºС ниже нуля.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

Фотограф Trend представляет фото снежного Баку:

(Перевод: Фидан Мустафаева)