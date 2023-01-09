Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Для расчищения дорог в Азербайджане задействована техника и личный состав (ВИДЕО)

Общество Материалы 9 января 2023 12:49 (UTC +04:00)
Для расчищения дорог в Азербайджане задействована техника и личный состав (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Параллельно с сопровождением сотрудниками Государственной дорожной полиции и обеспечением мер безопасности на всех дорогах республики, где наблюдается снегопад, соответствующими органами проводятся работы по очистке от снега и пескоструйной обработке дорог.

Как сообщает в понедельник Trend, в Баку и других регионах Азербайджана к этой работе привлечено большое количество техники и личного состава.

Работы по расчищению дорог продолжаются в непрерывном режиме.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости