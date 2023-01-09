Завтра также ожидается снег, дороги покроются льдом

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4 ºС мороза, днем - ближе к 0.

Атмосферное давление составит 780 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов. На дорогах образуется гололед.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается снег и туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3-8 ºС мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 ºС тепла, в горах ночью - 17-22, днем - 7-12 ºС мороза.

Дороги покроются льдом.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Нубар Кулузаде)