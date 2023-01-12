В Азербайджане глава компании обвиняется в присвоении 7 млн манатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу руководителя строительной компании Узеира Гасанова, обвиняемого в присвоении 7 миллионов 353 тысяч манатов при строительстве по заказу минобороны в одном из регионов страны склада боеприпасов, а также выполнении работ по благоустройству территории и установке мебельного оборудования в 2011-2017 годах, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, главе ООО ”Строительная компания "Бина" Узеиру Гасанову предъявлены обвинения по статьям 179.4 (хищение или растрата в крупном размере) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса.

Согласно обвинению, Гасанов также не выполнил взятые на себя обязательства по проведению по заказу Государственной службы по имущественным вопросам ремонтно-восстановительных работ в 2018-2019 годах.

Он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, однако согласился возместить нанесенный ущерб.

Адвокаты выступили с ходатайством о назначении меры пресечения в отношении Гасанова в виде домашнего ареста. Суд отклонил ходатайство.

Процесс продолжится 18 января.

(Перевод: Нубар Кулузаде)