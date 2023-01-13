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Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)

Общество Материалы 13 января 2023 14:21 (UTC +04:00)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 12 января Вахид Гаджиев, специальный представитель Президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, встретился с представителями общественности Джабраильского района.

Как сообщили в пятницу Trend в спецпредставительстве, во встрече, состоявшейся в ИВ Джабраильского района, участвовали глава ИВ Кямал Гасанов, представители интеллигенции, общественность района.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов.

Затем спецпредставитель Президента рассказал о строительно-восстановительных работах, проводимых в настоящее время в районе, запланированных проектах, селах, которые будут построены, инфраструктурных проектах.

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Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО)
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