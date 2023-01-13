Состоялись обсуждения в связи с работами по реконструкции в Джабраиле (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 января Вахид Гаджиев, специальный представитель Президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, встретился с представителями общественности Джабраильского района.

Как сообщили в пятницу Trend в спецпредставительстве, во встрече, состоявшейся в ИВ Джабраильского района, участвовали глава ИВ Кямал Гасанов, представители интеллигенции, общественность района.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов.

Спецпредставитель Президента подробно рассказал о строительно-восстановительных работах, проводимых в настоящее время в районе, запланированных проектах, сёлах, которые будут построены, инфраструктурных проектах.

Представители интеллигенции Джабраила поделились своими взглядами по вопросам дальнейшего развития района. Вахид Гаджиев подчеркнул, что при реконструкции района обязательно будут учтены мнения представителей местной общественности.