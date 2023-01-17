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В Азербайджане названо число лиц, получивших в 2022 г. степень доктора философии

Общество Материалы 17 января 2023 14:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число лиц, получивших в 2022 г. степень доктора философии

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БАКУ /Trend/ - В прошлом году ученая степень доктора философии была присвоена 432 лицам, а 222 лицам было отказано в присвоении этой степени.

Как сообщили во вторник Trend в Высшей аттестационной комиссии, ученую степень доктора наук получили в прошлом году 84 человека. 24 лицам было отказано в присвоении этой степени.

200 человек получили ученое звание доцента, 28 - профессора. 29 лицам было отказано в присвоении ученого звания доцента, 7 - профессора.

Что касается нострификации и переаттестации, 27 человек получили ученую степень доктора философии, 2 - доктора наук, 1 - доцента. 7 лицам было отказано в присвоении степени доктора философии, 1 - в присвоении степени доктора наук.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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