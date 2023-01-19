БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется к еще одной международной конвенции.

Как сообщает в четверг Trend, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям был рассмотрен законопроект об утверждении конвенции Международной организации труда №155 "О безопасности и гигиене труда".

В конвенции отмечается, что документ распространяется на все сферы хозяйственной деятельности. Согласно конвенции, применение законов и правил по безопасности, гигиене труда и производственной среде обеспечивается соответствующей системой инспекции. С целью оказания помощи в выполнении юридических обязательств принимаются соответствующие меры по инструктажу работодателей и работников.

(Перевод: Фидан Мустафаева)