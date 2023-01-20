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Иран совершает большую историческую ошибку – Аллахшукур Пашазаде

Общество Материалы 20 января 2023 11:40 (UTC +04:00)
Иран совершает большую историческую ошибку – Аллахшукур Пашазаде

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БАКУ /Trend/ - Мое отношение к вопросу о том, что Тегеран и Ереван стали городами-побратимами - негативное.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам гаджи Аллахшукур Пашазаде.

Он отметил, что Иран совершает большую ошибку в истории ислама, и это непростительно.

"Как шейх, я за нормальные отношения со всеми государствами. Надеюсь, что Иран тоже поймет свою ошибку. Иран не должен предпринимать шагов против Азербайджана", - сказал Пашазаде.

Напомним, что некоторое время назад Тегеран и Ереван были объявлены городами-побратимами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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