Иран совершает большую историческую ошибку – Аллахшукур Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Мое отношение к вопросу о том, что Тегеран и Ереван стали городами-побратимами - негативное.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам гаджи Аллахшукур Пашазаде.

Он отметил, что Иран совершает большую ошибку в истории ислама, и это непростительно.

"Как шейх, я за нормальные отношения со всеми государствами. Надеюсь, что Иран тоже поймет свою ошибку. Иран не должен предпринимать шагов против Азербайджана", - сказал Пашазаде.

Напомним, что некоторое время назад Тегеран и Ереван были объявлены городами-побратимами.

(Перевод: Нубар Кулузаде)