В Джебраильском районе продолжаются мероприятия по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства "Умный питомник и лес дружбы" (Джебраильский район), а также на окружающих склонах, с конца прошлого года ведутся мероприятия по посадке деревьев.

Как сообщил в понедельник Trend представитель Службы развития лесного хозяйства Азербайджана Джаббар Гарибов, за последнюю неделю с участием сотрудников Регионального центра лесного хозяйства на участке под названием "Лес дружбы" и окружающих террасах площадью около 10 гектаров было посажено 8 100 саженцев различных видов деревьев.

"В рамках проекта, осуществляемого совместно Службой развития лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Главным управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, на сегодняшний день на площади более 54 гектаров посажено около 50 тысяч саженцев различных видов деревьев", - сказал он.

Отметим, что в 2023 году в Азербайджане в рамках лесовосстановительных мероприятий предусмотрена посадка 3 миллионов деревьев. В 2022 году на площади 14 гектаров посеяно более 5 тонн семян 21 вида.