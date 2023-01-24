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Прокурор запросил длительный срок для подростка - убийцы своей матери

Общество Материалы 24 января 2023 16:17 (UTC +04:00)
Прокурор запросил длительный срок для подростка - убийцы своей матери

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное расследование по уголовному делу Идеала Мамедзаде 2007 года рождения, обвиняемого в убийстве своей матери в Низаминском районе столицы.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня на процессе под председательством судьи Расима Садыхова выступил прокурор.

Государственный обвинитель просил приговорить обвиняемого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Адвокат обвиняемого попросил у суда время.

Следующее заседание назначено на 2 февраля.

Отметим, что 20 апреля прошлого года около 12 часов на территории Низаминского района столицы от полученных травм скончалась Ульвия Исмаилова 1985 года рождения.

По горячим следам было установлено, что Идеал Мамедзаде на почве ревности поссорился со своей матерью Ульвией Исмаиловой возле станции метро "Нефтчиляр". Во время ссоры он нанес ей ножевые ранения, в следствии чего она скончалась.

Следственным органом Идеалу Мамедзаде было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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