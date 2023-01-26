В Азербайджане устанавливаются новые правила регистрации земельных участков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые требования, касающиеся государственной регистрации прав на земельные участки.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в Земельный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании парламентского комитета по аграрной политике.

В законопроекте отмечается, что государственная регистрация прав на землю (за исключением прав аренды и пользования, срок действия которых составляет менее одиннадцати месяцев) будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, в государственном реестре недвижимости.

Соответствующая информация о предоставлении в аренду (пользование) земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности (зарегистрированные права на землю, ограничение прав, правообладатели, стороны сделок по аренде или использованию земель, срок и цель сделки), передается из государственного реестра недвижимости в информационную систему в режиме реального времени, а соглашения об использовании или аренде, заключенные на срок менее одиннадцати месяцев, будут напрямую включаться в информационную систему арендодателем.

(Перевод: Нубар Кулузаде)