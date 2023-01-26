В Азербайджане утвержден перечень образовательных программ в зарубежных вузах

БАКУ /Trend/ - Министерство науки и образования Азербайджана в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" определило предварительный перечень программ бакалавриата и магистратуры, соответствующих приоритетным специальностям престижных зарубежных высших учебных заведений на 2023-2024 учебный год.

Как сообщает в четверг Trend, перечень согласован в соответствии с соответствующим пунктом "Плана мероприятий по реализации государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", утвержденного соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Учитывая, что в рамках государственной программы не менее 80 процентов мест обучения в зарубежных высших учебных заведениях будут выделены для уровня магистратуры высшего образования, соответствующий перечень включает в себя в общей сложности 4 126 образовательных программ, в том числе 575 по бакалавриату и 3 551 по магистратуре, которые преподаются в 186 престижных высших учебных заведениях 28 стран мира по 15 приоритетным специальностям (информационные технологии, инженерия, статистика и анализ данных, фундаментальные и прикладные науки, общественное здравоохранение, образование, окружающая среда, авиация и космос, государственное управление, транспорт и логистика, энергетика, экономика, финансы, архитектура и дизайн, сельское хозяйство).

Из 575 программ бакалавриата, включенных в соответствующий список, 33 процента составляют фундаментальные и прикладные науки, 22 процента-инженерия и 20 процентов - информационные технологии. Среди 3 551 программ магистратуры преобладают фундаментальные и прикладные науки (24%), инженерия (19%), информационные технологии (12%) и статистика и анализ данных (10%).

Отметим, что в указанный список входят программы бакалавриата по специальностям информационные технологии, инженерия, фундаментальные и прикладные науки, энергетика, авиация и космос, архитектура и дизайн, экономика и сельское хозяйство.

А на уровне магистратуры возможно обучение по программам, относящимся ко всем приоритетным специальностям государственной программы.

С соответствующим списком можно ознакомиться по ссылке.

Лица, получившие приемные документы по программам бакалавриата и магистратуры зарубежных высших учебных заведений, отраженных в перечне, смогут получить право на участие в очередном конкурсе на обучение за рубежом в рамках государственной программы.

О конкурсе будет сообщено общественности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)