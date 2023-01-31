Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 444 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 150, вторую - 121, три и более - 144, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 29 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 942 575. Первую дозу вакцины получили 5 402 318, вторую - 4 877 031, три и более - 3 397 964, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 262 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)