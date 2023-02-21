В Азербайджане разоблачена еще одна банда наркоторговцев, действовавших по указанию гражданина Ирана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе операций, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции Хазарского районного управления полиции, в поселке Бина были задержаны члены банды, занимавшиеся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), в результате операции некто Эльнур Асадов и семь членов возглавляемой им банды были задержаны и привлечены к следствию. В ходе расследования было установлено, что Эльнур Асадов по указанию неизвестного гражданина Ирана, с которым он познакомился в социальных сетях, создал группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. В результате оперативно-технических мероприятий были доказаны связи Эльнура Асадова с гражданином Ирана, возникшие на почве сбыта наркотических средств. Во время осмотра дома и автомобиля Асадова было обнаружено около 1 килограмма героина и метамфетамина.

В ходе других операций, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции Хазарского районного управления полиции, были задержаны Ильгар Заманов и Фуад Гасымов, совершившие кражу из 5 домов, магазина в поселке Бина и на прилегающих территориях, а также 9 автомобилей в поселке Говсан.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, продолжаются следственные мероприятия.

Отметим, что в ходе операций, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции с начала года, было задержано и передано следствию в общей сложности 26 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков в поселке Бина и на прилегающих территориях.