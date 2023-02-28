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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)

Общество Материалы 28 февраля 2023 16:55 (UTC +04:00)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЗАНГИЛАН/Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, родителям Зейналлы Турана Теймур оглу, родившегося 15 февраля в селе Агалы Зангиланского района, назначено единовременное пособие при рождении ребенка.

Через пункт Smart DOS агентства DOST в селе Агалы родителям ребенка была оказана услуга и даны соответствующие разъяснения. Было отмечено, что они смогут получить пособие в размере 500 манатов в соответствующем филиале банка, расположенном в селе Агалы.

Отметим, что отец ребенка, Теймур Зейналов, работает в Службе восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок (ФОТО)
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