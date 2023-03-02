В Баку пройдут очередные ярмарки "Из села в город"

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана 4-5 марта проведет очередные ярмарки "Из села в город".

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, основная цель организации ярмарок - создать альтернативный канал сбыта продукции для местных фермеров, а также обеспечить горожан сезонной сельскохозяйственной продукцией.

В ярмарках примут участие более 72 фермера из 50 регионов страны. Покупателям будут предоставлены около 80 различных видов сельскохозяйственной продукции.

Для контроля качества реализуемой продукции на ярмарках будет работать мобильная лаборатория Агентства пищевой безопасности. Горожане могут воспользоваться услугами лаборатории, чтобы узнать показатели качества продукции, предлагаемой на ярмарке.

Отметим, что для участия в ярмарках плата с фермеров не взимается. Им предоставят прилавок, весы, холодильник и другие необходимые принадлежности. Кроме того, будет оказана логистическая поддержка фермерам, испытывающим трудности с транспортировкой своей продукции. Их продукцию прямо с ферм доставят до ярмарок.

Ярмарки "Из села в город" пройдут в Баку по следующим адресам:

Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"),

Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5Б (рядом с кинотеатром "Ингилаб").

(Перевод: Фидан Мустафаева)