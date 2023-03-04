Приостановлена работа рентген-кабинетов в ряде медицинских учреждений - МЧС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры для обеспечения ядерной и радиологической безопасности в стране.

Как сообщили Trend в МЧС, в рамках данного мероприятия Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности на основании обращения публичного юридического лица "Бакинский главный оздоровительный центр" провело контрольно-ревизионные мероприятия в медицинских учреждениях, где имеется оборудование, считающееся источником ионизирующего излучения.

В результате проведенных проверок было установлено, что в городских поликлиниках № 5 и 39, детских стоматологических поликлиниках № 1 и 2, студенческой поликлинике № 1 и Республиканской больнице ветеранов войны функционируют рентгеновские кабинеты без соблюдения требований радиационной безопасности и необходимого специального разрешения.

В результате мер, принятых агентством в соответствии с требованиями законодательства, деятельность рентгеновских кабинетов вышеуказанных медицинских учреждений приостановлена.

Учитывая вышесказанное, МЧС еще раз обращается к населению и рекомендует в целях обеспечения безопасности обращаться в медицинские учреждения, работающие только на основании "специального разрешения", для проведения рентген-и компьютерно-томографических обследований (с перечнем этих учреждений можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://www.fhn.gov.az/index.php?aze/news/xeber/1/1/1/1000).