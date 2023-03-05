Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся XI классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены на базе полного (11-летнего) среднего образования для выпускников общеобразовательных учреждений в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском районах города Баку, Сумгайыте, Гяндже (зона I), Ширване, Лянкяране, Евлахе, Шеки, Нафталан, Геранбойском, Гёйгёльском, Шамкирском, Гедабекском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Сальянском, Гейчайском, Кюрдамирском, Агдашском, Агсуинском, Уджарском, Масаллинском, Астаринском, Бардинском, Тартерском, Огузском, Габалинском, Хачмазском, Сиязанском, Хызинском районах, а также в средней школе №131, расположенной, на острове Чилов, а также для выпускников школ с преподаванием на английском и французском языках.

Как сообщили в воскресенье Trend в ГЭЦ, начало экзаменов - в 11:00.

В 10:45 пропуск участников в экзаменационные здания будет прекращен.

В выпускных экзаменах примут участие 50 498 учеников.