Кубок мира FIG в Баку: Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" в упражнении на кольцах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Никита Симонов с результатом 14.633 балла завоевал золотую медаль Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на кольцах, сообщает в субботу Trend.

"Серебро" у иранского гимнаста Махди Ахмада Кохани (14.500 балла), бронзовую медаль завоевал представитель Австрии Винценц Хэк (14.433 балла).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

Завтра, 12 марта, в финалах выступят азербайджанские спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).