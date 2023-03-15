Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 15 марта с 00:10 до 02:30 были подвергнуты обстрелу позиции азербайджанской армии.

Об этом сообщили в среду Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"Подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли, Гараиман Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия разных калибров позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Юхары Айрым Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)