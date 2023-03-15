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В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 15 марта 2023 15:57 (UTC +04:00)
В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца, некоего "Али".

Как сообщили Trend в МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, задержан еще 1 человек, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

В полицию поступила информация о том, что некто по имени Тамерлан осуществлял торговлю наркотиками на территории района. Ранее судимый Тамерлан Алиев был задержан и доставлен в отделение полиции. При нем было обнаружено около 3 килограммов героина и марихуаны. По его словам, он покупал наркотики с целью продажи в городе Баку у гражданина Ирана, известного в социальных сетях как "Али".

Преступная связь Тамерлана Алиева и гражданина Ирана полностью доказана в ходе оперативных мероприятий. Материалы, собранные в 16-м отделении полиции по выявленному факту, направлены в Наримановское районное управление полиции.

В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку арестован еще один подельник иранского наркоторговца (ФОТО/ВИДЕО)
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