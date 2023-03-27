В Баку завершилось следствие по уголовному делу бывшего спортсмена

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу бывшего вице-президента Федерации кикбоксинга и самбо Азербайджана, профессионального спортсмена Сабухи Раджаба, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе под председательством судьи Али Мамедова прокурор попросил у суда времени для выступления.

Следующее заседание суда назначено на 3 апреля.

Напомним, что Сабухи Раджабу было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 УК (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере).

Он обвиняется в совершении мошенничества на 341 тысячу манатов. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.