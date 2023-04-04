В Азербайджане начался выбор специальностей на вакантные места средних специальных учебных заведений

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявляет прием студентов на базе общего (9-летнего) среднего образования в средние специальные учебные заведения Азербайджана на 2023-2024 учебный год.

Как сообщает во вторник Trend в ГЭЦ Азербайджана, прием заявлений в средние специальные учебные заведения пройдет с 4 по 24 апреля 2023 года в режиме онлайн.

После создания "Личного кабинета" на сайте ГЭЦ абитуриенты, используя логин и пароль личного кабинета, переходят на соответствующую страницу ГЭЦ (eservices.dim.gov.az/erizetex/erize), заполняют форму "Электронная заявка абитуриента" и подтверждают свою заявку.

Участие в конкурсе является платным. Однако для только окончивших общеобразовательные учреждения членов семей шехидов, детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей, лиц со статусом ВПЛ, с инвалидностью I и II степени, в том числе для детей с ограниченными возможностями до 18 лет в соответствии с пунктом 1.1 Распоряжения Президента Азербайджана № 2694 от 24 февраля 2017 года "О дополнительных мерах по регулированию организации вступительных экзаменов студентов в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики" оплата за участие в конкурсе будет производиться за счет государственного бюджета.

С полным текстом объявления о приеме студентов можно ознакомиться здесь.