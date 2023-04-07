Гирканские леса могут быть внесены во всемирный список наследия ЮНЕСКО (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Разработана и представлена в конце 2022 года в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО транснациональная номинация "Гирканские леса", с учетом трех территорий общей площадью 24 тысячи гектаров в пределах Гирканского национального парка..

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Институтом развития и дипломатии Университета ADA в Баку.

Министр отметил, что в соответствии с резолюцией, принятой на 8-м заседании национальных комиссий по ЮНЕСКО государств-членов ТЮРКСОЙ, на территории Азербайджана начата работа по созданию геопарков и присоединению к глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.