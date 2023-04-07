Армянские вандалы разрушили 500 кладбищ, 391 мечеть, 68 исторических и 7 архитектурных памятников, принадлежащих азербайджанцам - Ахлиман Амирасланов (ДОПОЛНЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:44 )

БАКУ /Trend/ - Армянские вандалы разрушили 500 кладбищ, 391 мечеть, 68 исторических и 7 архитектурных памятников, принадлежащих азербайджанцам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса, глава Совета старейшин Общины Западного Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов в ходе выступления на церемонии открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, организованного Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Институтом развития и дипломатии Университета ADA в Баку.

По словам А.Амирасланова, победа, одержанная нами, не только обеспечила возвращение наших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, но и заложила основу для нашего возвращения на земли Западного Азербайджана.

"Наша молодежь родом из Западного Азербайджана с верой и любовью к Верховному Главнокомандующему, со словами “Карабах - это Азербайджан!" воевала в Отечественной войне. Среди них есть те, кто стал шехидами, ветеранами, героями Отечества. После победы главный вопрос, который сейчас стоит перед нами, - возвращение в Западный Азербайджан. Мы как нация, как народ имеем право вернуться на родные земли. Мы должны вновь стать хозяевами культурного наследия, принадлежащего нашему народу и созданного нашими предками на протяжении тысячелетий на территории Западного Азербайджана", - отметил он.

А.Амирасланов отметил, что уже принята Концепция возвращения в Западный Азербайджан, разработанная Общиной. Концепция мирного возвращения основана на исторических фактах, принципах международной конвенции и международного права. На встрече с западными азербайджанцами Президент особо подчеркнул, что Община Западного Азербайджана должна иметь очень авторитетную цифровую платформу. В нем должны быть отражены как исторические факты, так и факты, связанные с нашими историческими памятниками, разрушенными дворцами, мечетями, городами, уничтожением исторического наследия Азербайджана. Исторический факт заключается в том, что азербайджанцы были полностью изгнаны из Армении, где когда-то составляли абсолютное большинство. Их историческое и культурное наследие на территории современной Армении, включая мечети и кладбища, было массово разрушено.

"Армянские вандалы разрушили 500 кладбищ, 391 мечеть, 68 исторических и 7 архитектурных памятников, принадлежащих азербайджанцам. Практически все азербайджанское культурное наследие в Армении было уничтожено без воздействия военных действий, в заранее спланированном порядке. Беззакония, учиненные Арменией против культурного наследия азербайджанцев, включают также присвоение и искажение образцов наследия. Единственная сохранившаяся мечеть в Армении, - это "Гёй мечеть" (Голубая мечеть) в Ереване, и то, вводя всех в заблуждение, ее намеренно называет "персидской мечетью".

На самом деле, те, кто построил мечеть и веками совершали в ней обряды, были азербайджанцами, которые в то время составляли абсолютное большинство Еревана. Правительство Армении продолжает стирать там последние следы азербайджанской культуры. Квартал Тепебаши в Ереване - единственный сохранившийся до наших дней фрагмент исторического центра города. Этот квартал хранит историческую память Еревана с XVII века до наших дней. Квартал Тепабаши, исторически заселенный азербайджанцами, сейчас находится под угрозой исчезновения. Политика Армении по дискриминации и этнической чистке также оказала разрушительное влияние на нематериальное культурное наследие Азербайджана", - сказал А.Амирасланов.

По его словам, этническая чистка против азербайджанцев в Гёйчинчском махале Армении нанесла неизлечимую рану ашугской школе махала Гёйча, колыбели азербайджанского ашугского искусства, включенной ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Армения даже разрушила памятник и могилу видного представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера в его родной Гёйче. Разрушение и повреждение азербайджанского культурного наследия Арменией нарушает наши культурные права, в частности, наше право прикасаться к культурному наследию и пользоваться им. Нарушение этого права ставит под угрозу стабильность, общественное единство и культурную самобытность и серьезно препятствует диалогу, миру и примирению как факторы, отягощающие региональную безопасность.

"Мы боремся за безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родину мирным путем в соответствии с правами и основными свободами, признанными Уставом Организации Объединенных Наций и Всеобщей Декларацией прав человека, за обеспечение их коллективных и индивидуальных прав после возвращения. Это, наряду с другими вопросами, требует от Армении выполнения своих обязательств в рамках международного права по восстановлению, охране и сохранению азербайджанского культурного наследия и его собственности.

Охрана культурного наследия - это требование, вытекающее из обеспечения не только международного гуманитарного права, но и его основных постулатов, принятых во Всемирной декларации прав человека. Обеспечение культурных прав, то есть человеческого творчества во всем его многообразии и условий для его реализации, развития, доступности, сохранения и охраны, является неотъемлемой частью наших основных прав. Армения несет ответственность за обеспечение этого права во время и после нашего возвращения. Имея все это в виду, мы надеемся на поддержку ЮНЕСКО в восстановлении и сохранении нашего культурного наследия.

Отправка в эту страну миссии по установлению фактов для оценки состояния культурного наследия Азербайджана в этой стране, а также того, как Армения выполняет свои международные обязательства по защите культурного наследия и культурных прав, будет неоценимым вкладом в устранение ущерба, нанесенного культурному наследию человечества в целом, и достижение прочного мира. Община Западного Азербайджана готова к сотрудничеству с ЮНЕСКО в осуществлении в Армении деятельности по оценке, восстановлению, сохранению и охране культурного наследия Азербайджана, обеспечению культурных прав изгнанных из Армении азербайджанцев на использование своего культурного наследия", - добавил А.Амирасланов.