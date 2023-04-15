Стала известна причина взрыва в Хызы

БАКУ /Trend/ - 15 апреля около 15:00 поступила информация о взрыве на территории села Яшма Хызынского района.

Как передает Trend, оперативно-следственная группа в составе сотрудников прокуратуры и МВД незамедлительно выехала на место и провела необходимые действия. В ходе предварительного следствия установлено, что взрыв произошел после того, как жители города Сумгаит Бахтияр Гусейнов (1976 г.р.) Ханкиши Гулиев (1979 г.р.) и Рашад Абилов (2006 г.р.), взяли в руки найденный в указанном районе боевую головку.

В результате инцидента Ханкиши Гулиев и Рашад Абилов погибли, а Бахтияр Гусейнов получил ранения.

По данному факту в прокуратуре Хызынского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК.

Предварительное расследование продолжается.