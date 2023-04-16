Международный турнир AGF Trophy: грация из Узбекистана завоевала "золото" в упражнении с мячом среди юниорок

БАКУ /Trend/ - Золотую медаль Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку в упражнении с мячом среди юниорок завоевала спортсменка из Узбекистана Наталья Усова, сообщает в воскресенье Trend. Ее выступление в финале данной программы судьи оценили на 32.400 балла.

"Серебро" завоевала Вера Туголукова, представляющая Кипр (31.150 балла), бронзовая медаль досталась грации из Израиля Лиан Рона (30.600 балла).

Азербайджанские гимнастки Шамс Агагусейнова (27.850 балла) и София Мамедова (27.450 балла) заняли шестое и седьмое место соответственно.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.