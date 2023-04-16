Юниорская команда Азербайджана заняла первое место на Международном турнире AGF Trophy в Баку в программе с 5 мячами

БАКУ /Trend/ - На Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла первое место в финале программы с 5 мячами, сообщает в воскресенье Trend.

Результат команды, в состав которой вошли - Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадырова, Захра Джафарова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Аян Садыгова, составил 31.700 балла.

На втором месте команда Израиля (31.600 балла), третью позицию заняла команда Венгрии (29.000 балла).

Вторая юниорская команда Азербайджана с результатом 24.250 балла заняла в данной программе седьмую позицию.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.