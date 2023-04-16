В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Trophy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 16 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась очередная церемония награждения победителей и призеров 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

Были награждены победители и призеры среди юниорок в упражнениях с булавами и лентой, а также среди юниорских команд в групповых упражнениях в программе с 5 мячами.

В упражнении с булавами среди юниорок на высшую ступень пьедестала почета поднялась Лилиана Левинска (Польша), вторую позицию заняла Вера Туголукова из Кипра, на третьем месте - Дара Малинова (Болгария).

Награды вручили судьи международной категории Расса Зидониене (Литва), Жаныл Каймазарова (Кыргызстан), Ляман Геюшова (Азербайджан).

В упражнении с лентой среди юниорок золотую медаль завоевала София Усова (Узбекистан), серебряную медаль - Лилиана Левинска (Польша), "бронза" у Дарьи Слюсаренко (Молдова).

Награды вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, судьи международной категории Джи-э Ли (Корея) и Эльнара Гусейнова (Азербайджан).

"Золото" в программе с 5 мячами завоевала юниорская команда Азербайджана, "серебро" у команды Израиля, "бронза" у представительниц Венгрии.

Награды вручили президент Федерации гимнастики Черногории Весна Радонич, директор Национальной арены гимнастики Эмиль Мустафаев и судья международной категории Айсель Аллахвердиева.

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - кубка AGF Trophy. Награда была вручена команде Азербайджана в групповых упражнениях в возрастной категории "сеньорки". Ее вручила тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияна Василева.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.