Международный турнир AGF Trophy в Баку: церемония награждения победителей

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 16 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась очередная церемония награждения победителей и призеров 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

Были награждены победители и призеры среди сеньорок в упражнениях с обручем и мячом.

В программе упражнения с обручем среди сеньорок на высшую ступень пьедестала почета поднялась Зохра Агамирова (Азербайджан), на втором месте Алина Гезалова (Азербайджан), третье место заняла Нора Демьер (Швейцария).

Награды вручили заведующая кафедрой Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева, председатель Совета ветеранов Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Эльшад Нариманов, судья международной категории Телана Алиева.

В программе упражнения с мячом среди сеньорок золотую медаль завоевала Зохра Агамирова (Азербайджан), серебряная медаль у Алины Гезаловой (Азербайджан), бронзовую награду завоевала Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия).

Награды вручили менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Мехман Алиев, хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастке Акиф Кяримли, судья международной категории Дильбар Ибрагимова.

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - кубка AGF Trophy. Среди сеньорок, выступающих в индивидуальной программе, AGF Trophy награждена Зохра Агамирова. Награду вручил хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Технического комитета по дисциплине "Гимнастика для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Руслан Эйвазов.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.