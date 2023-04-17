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В азербайджанской армии проведены тактико-специальные учения коммандо (ВИДЕО) (Дополнено)

Общество Материалы 17 апреля 2023 10:24 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом оперативных (коммандо) подразделений проведены тактико-специальные учения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с планом точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях.

Коммандо успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий.

Основной целью проведения тактико-специальных учений является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных (коммандо) подразделений.

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