В Азербайджане снизился уровень смертности

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца 2023 года в Азербайджане были зарегистрированы 11 191 случай смерти.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень смертности на каждую 1000 человек населения снизился с 7,7 до 6,8.

Отметим, что в прошлом году в стране было зарегистрировано 60 810 случаев смертей, уровень смертности на каждую 1000 человек населения снизился с 7,7 до 6 по сравнению с 2021 годом. Среди умерших 1 925 человек (3,2 процента) были в возрасте до 17 лет, 6 387 человек (10,5 процента) - от 18 до 49 лет, 15 815 человек (26 процентов) - от 50 до 64 лет и 36 683 человека (60,3 процента) - 65 лет и старше.