Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром и ночью местами туман, умеренный южный ветер во второй половине дня временами будет усиливаться, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 8-12°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В горных районах Азербайджана возможны осадки. Местами туман, усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем – 7-12° тепла.