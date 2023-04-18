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Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

Общество Материалы 18 апреля 2023 13:02 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром и ночью местами туман, умеренный южный ветер во второй половине дня временами будет усиливаться, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 8-12°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В горных районах Азербайджана возможны осадки. Местами туман, усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем – 7-12° тепла.

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