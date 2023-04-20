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В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)

Общество Материалы 20 апреля 2023 12:11 (UTC +04:00)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи.

Об этом сообщили в четверг Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Центр здоровья семьи был создан приказом исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова при Тертерской центральной районной больнице, находящейся в подчинении TƏBİB.

Сданное в эксплуатацию после ремонта здание Центра состоит из пяти комнат. Учреждение обеспечено всем необходимым медицинским оборудованием. Также в Центре имеется служба скорой и неотложной медицинской помощи.

16 сотрудников (медицинский и немедицинский персонал), направленных из Тертерской центральной районной больницы, будут оказывать услуги населению в Центре здоровья семьи.

В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
В селе Талыш Тертерского района начал работу Центр здоровья семьи (ФОТО)
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