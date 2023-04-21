Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 8 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 7, вторую - 1.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 958 962. Первую дозу вакцины получили 5 409 753, вторую -4 880 516, три и более - 3 402 597, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 096 человек.