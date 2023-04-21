Кубок мира FIG в Баку: финалистки в упражнениях с обручем и мячом

БАКУ /Trend/ - В ходе первого соревновательного дня Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку определились финалистки среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, сообщает в пятницу Trend. Финалистки определены в программе упражнений с обручем и мячом.

В финал упражнений с обручем вышли - Стиляна Николова (Болгария, 35.650 балла), София Раффаэли (Италия, 34.400 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 33.900 балла), Виктория Оноприенко (Украина, 33.800 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 33.700 балла), Мария Эдуарда Алехандре (Бразилия, 32.950 балла), Полина Березина (Испания, 32.750 балла), Фанни Пигницки (Венгрия, 32.400 балла).

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Алина Гезалова в данной программе в финал не вышли. Агамирова с результатом 29.750 балла заняла 26 место, а Гезалова получив от судей 27.300 балла расположилась на 39 позиции.

В финал упражнений с мячом вышли - София Раффаэли (Италия, 33.150 балла), Тахмина Икромова (Узбекистан, 32.900 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 32.400 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 32.000 балла), Фанни Пигницки (Венгрия, 31.950 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 31.800 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 31.450 балла), Стиляна Николова (Болгария, 31.050 балла).

Алина Гезалова в программе упражнений с мячом в финал не вышла, она заняла 9 место с результатом 30.950 балла.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.